إصابة نجم ليفربول السابق بفيروس كورونا

2020-04-10 | 21:58
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة نجمه السابق كيني دالجليش، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويفيد البيان أنه بشكل غير متوقع، كانت نتيجة الاختبار إيجابية لكنه لا يزال بدون أعراض.
وقبل دخوله المستشفى، اختار السير كيني عزل نفسه طوعًا لفترة أطول من الفترة الموصى بها مع عائلته.
ويحث دالجليش، الجميع على اتباع إرشادات الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة.
وأتم ليفربول البيان موضحًا أنه سيقدم مزيد من التحديثات بشأن نجمه البالغ 69 عامًا، حين يكون ذلك ممكنًا.
دالجليش يعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ نادي ليفربول، وقد لقبه جمهور النادي بـ(الملك كيني)، وقد قلدته ملكة بريطانيا في عام 2018 لقب السير نظير إنجازاته في عالم كرة القدم.
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