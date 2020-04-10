بعد اعلان الحظر.. تركيا الان 'صور'

تنشر وكالة الخليج 365، صورا للمواطنين في تركيا الذين توجهوا فورا الى الاسوق بعد اعلان حظر التجوال الليلة.

واكتظ المواطنون في المتاجر الغذائية لشراء المؤن وتخزينها وسط حالة من الهلع والخوف من فقدان المواد الغذائية خلال ايام الحظر.

يذكر ان الحكومة التركية اعلنت اليوم، عن فرض حظر شامل على التجوال في 31 محافظة بدءا من الساعة الـ12 ليلا ولمدة 48 ساعة.

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وتخطت تركيا اليوم الجمعة، عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.