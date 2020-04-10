- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تنشر وكالة الخليج 365، صورا للمواطنين في تركيا الذين توجهوا فورا الى الاسوق بعد اعلان حظر التجوال الليلة.
واكتظ المواطنون في المتاجر الغذائية لشراء المؤن وتخزينها وسط حالة من الهلع والخوف من فقدان المواد الغذائية خلال ايام الحظر.
يذكر ان الحكومة التركية اعلنت اليوم، عن فرض حظر شامل على التجوال في 31 محافظة بدءا من الساعة الـ12 ليلا ولمدة 48 ساعة.
وتخطت تركيا اليوم الجمعة، عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلان الحظر.. تركيا الان 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.