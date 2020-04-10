اعلنت دائرة صحة الديوانية، الجمعة، عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في المحافظة اليوم. وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "مازالت الفرق الصحية تتابع الحالة الصحية المشتبة بها والحالات المؤكدة". واضافت "كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :- * لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم 10/4/2020 * وصول نتائج (6) نماذج لحالة مشتبة بها وكانت سالبة –عدد الاصابات الكلي من من الـ15 اذار الماضي ولحد الان 7. Advertisements – عدد حالات الشفاء 5 –المتوفين 1 (توفي في وقت سابق ) –الراقدين 1 وبحالة جيدة واكدت "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "جميع المواطنين الى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزلم بحظر التجوال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الديوانية تعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في المحافظة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.