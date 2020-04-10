انت الان تتابع وفيات كورونا تتجاوز مائة ألف حالة حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم تجاوز مائة ألف شخص .
ويوجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة ، على الرغم من أن العدد الحقيقي للعدوى ربما يكون أعلى من ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الفحوصات. وبالمثل، فإن عدد الوفيات بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي، قد يكون أكبر.
وسجلت إيطاليا أكثر 18 ألف حالة وفاة ، تليها الولايات المتحدة التي حصد فيها الفيروس أرواح حوالي 17 ألف شخص، في حين سجلت إسبانيا نحو 16 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الوفيات بفرنسا 12 ألف حالة، بينما تتجه بريطانيا لتسجيل 9 آلاف حالة وفاة.
وفي الولايات المتحدة ، التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم ، بأكثر من 473 ألف حالة إصابة مؤكدة، لا تزال ولاية نيويورك المنطقة الأكثر تضررا، بوفاة ما لا يقل عن 7 آلاف و844 حالة.
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