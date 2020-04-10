مصر تعلن تخفيض أسعار المواد البترولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الحكومة المصرية عن أسعار المنتجات البترولية الجديدة، مساء اليوم الجمعة، حيث تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي.

وشملت قائمة الأسعار الجديدة:

البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلًا من 8.75

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بوتين يرحب بإعلان ”أوبك+“ خفض إنتاج الخام بـ10 ملايين برميل‎ يوميا السعودية وروسيا تسعيان لإتمام تخفيضات النفط في محادثات مجموعة/20 وأوكتان 92 بسعر 7.50 جنيه للتر عوضًا عن 7.75

والبنزين أوكتان 80 بسعر 6.25 جنيه للتر بدلًا من 6.50

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلًا من 4259 جنيهًا /طن.

وتسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من، الساعة الـ 8 صباح غدٍ السبت الموافق 11 أبريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية لتحديد ومراجعة أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واعتمدت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وذكر ت اللجنة أن قرارها جاء في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة المقبلة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.