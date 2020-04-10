دول "أوبك+" تتفق على صفقة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.

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وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 مليون برميل يوميا.

وأشار نوفاك إلى أن: أوبك+ اتفقت على الصفقة ومن المهم حاليا مواصلة مراقبة السوق خلال سريانها.

وأشار إلى أن، صفقة "أوبك+" الجديدة حول خفض إنتاج النفط سوف تستمر لمدة عامين، وذلك حتى 1 مايو 2022، مضيفا أن 23 دولة سوف تشارك في اتفاقية "أوبك+" حول خفض الانتاج.