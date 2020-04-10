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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول "أوبك+" تتفق على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.
وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 مليون برميل يوميا.
وأشار نوفاك إلى أن: أوبك+ اتفقت على الصفقة ومن المهم حاليا مواصلة مراقبة السوق خلال سريانها.
وأشار إلى أن، صفقة "أوبك+" الجديدة حول خفض إنتاج النفط سوف تستمر لمدة عامين، وذلك حتى 1 مايو 2022، مضيفا أن 23 دولة سوف تشارك في اتفاقية "أوبك+" حول خفض الانتاج.
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