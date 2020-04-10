اخبار العالم

ترامب يعتقد أن وفيات كورونا في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعتقد أن وفيات في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

ترامب يعتقد أن وفيات كورونا في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎

Advertisements
الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا سيكون أقل من التوقعات السابقة البالغة 100 ألف.

ولمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة تقترب من ذروة معدل تفشي العدوى، وقال إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغن.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس تجاوز 18100، اليوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتقد أن وفيات كورونا في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا