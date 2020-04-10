تركيا تتخطى ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت 4747 حالة، وتوفي 98 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

وقال الوزير على تويتر: إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423، مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في ذلك الوقت 30864 اختبارا. وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.‎