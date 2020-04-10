بعد خطبة الداعية السلفي مصطفى العدوي.. بيان عاجل من وزارة الأوقاف

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة الأوقاف، قيام الداعية السلفي مصطفى العدوي، بإلقاء خطبة الجمعة بأحد المساجد اليوم.

وقالت الوزارة فى بيان، الجمعة: "نرجو من جميع وسائل الإعلام والتي تكن لها الوزارة كل تقدير تحري الدقة فيما تنشر من أخبار بشأنها في هذا الوقت الذي تقف فيه الوزارة على ثغر وطني هام ، وتهيب بكل وسائل الإعلام عدم الوقوع في فخ الفيديوهات المفبركة دون التحقق من مصدرها أو الأخبار التي لا أصل لها ، لأن الظرف الراهن لا يحتمل سوى الأخبار المحققة المدققة".

وتابعت وزارة الأوقاف فى بيانها: "قديما قال أحد أعلام الصحافة الخبرية الكبار: "أن يفوتك عشرة أخبار أو حتى مائة خبر خير من أن تقع في نشر خبر غير صحيح ، لما يترتب على التعجل في نشر الأخبار غير الصحيحة من فقدان المصداقية".

واختتمت وزارة الأوقاف قائلة: "ومن كان لديه أي معلومة صحيحة مدققة عن خطبة للمذكور اليوم فعليه فقط أن يذكر اسم وعنوان المسجد الذي خطب فيه المذكور أو أي مسجد خطب فيه منذ صدور قرار الأوقاف بتعليق الجمع والجماعات بالمساجد".

وتحايل الداعية السلفي، على قرار وزارة الأوقاف بتعليق إقامة صلاة الجمعة، منعا للتجمعات، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقام الداعية صلاة الجمعة في مصلى منزله، بمنية سمنود بمحافظة الدقهلية، -وليس المسجد كما زعم البعض- بحضور عدد من أتباعه، وقام بإلقاء خطبة باسم "القرآن شفاء"، وبثها على صفحته الرسمية بالفيس بوك.

ودعا العدوي، خلال خطبته، ذرية آدم للعودة إلى ربهم وألا يخالفوا أوامر الله وألا يحكموا شرعا غير شرع الله ويمنعوا الخمر والزنا والربا، مؤكدا أن بسبب الظلم وصدهم عن سبيل الله مُنع الطيبات، فتلك أسباب الأمراض والأوبئة، على حد وصفه.

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وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت تعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، وذلك بعد قرارها حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها سابقا، نظرًا لتصاعد انتشار فيروس «كورونا» عالميًا وكإجراء احترازي.

وأكدت الوزارة حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

وشددت الوزارة على جميع مديريات الأوقاف بأنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس «كورونا».

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/watch/?v=2763223093774241