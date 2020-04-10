زوجته مريضة وابنه بين الحياة والموت.. تسريب صوتي للإخواني ’’عبدالله الشريف‘‘ لترتيب لقاء ساخن بعشيقته في قطر

كتب: ضياء السقا

اعتاد الإخواني الهارب عبد الله الشريف، على الظهور في الإعلام، للحديث باسم الدين، واستغلاله لمصلحته الشخصية، التي تشبع رغباته وأهداف جماعته الإرهابية.

من جانبه، عرض الإعلامي حسن مجدي، خلال برنامجه بيني وبينك، المذاع على قناة "اليوم السابع" المصورة، تسريبا صوتيا لعبد الله الشريف، يكشف أسرارا جديدة عن حياته، وكيف يستغل الدين في علاقاته الغرامية في قطر.

وتضمن التسريب الصوتي المسرب، محاولة إقناع عبد الله الشريف لعشيقته بمقابلتها في أحد الفنادق الفارهة في قطر، أو لندن، رغم مرض زوجته وابنه الرضيع، حسبما قال في المقطع.

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ورغم تشدد عبد الله الشريف، ودعوته لشباب الإخوان بالجهاد في سبيل الله، والتحريض ضد الجيش المصري، إلا أنه قال نصا لصديقته غير المحجبة: "أنا بتعامل مع معاكي بطريقة عادية، ميفرقش معايا أنتي محجبة ولا لا، بتصلي ولا لأ".

وفيما يلي التسريب:

رابط الفيديو: