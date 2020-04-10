البحرية الأميركية: عدد المصابين بكورونا على حاملة الطائرات "روزفلت" بلغ 447 حالة

أعلنت البحرية الأميركية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" قد تضاعف خلال 3 أيام، ووصل إلى 447 حالة.
ولفتت البحرية، في تقرير، إلى أنه "تم حتى اليوم اختبار 92 بالمئة من أفراد طاقم "ثيودور روزفلت"، وجاءت نتيجة 447 منهم إيجابية و3284 سلبية، في حين تم إنزال 3155 فردا منهم إلى الشاطئ".
وترسو حاملة الطائرات حاليا في قاعدة غوام العسكرية، وأكد آمرها أنها لا تزال تقوم بالمناوبة القتالية على الرغم من اكتشاف إصابات بالفيروس التاجي بين طاقمها.
وتمت إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية أخرى، هي "بريت كروزير"، بعد نشره رسالة قوية وجهها للقيادة وطالب فيها بإنزال معظم أفراد طاقم الحاملة إلى الشاطئ.
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