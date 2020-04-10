بنس: من المهم الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بوباء كورونا

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال مؤتمر صحافي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، انه "من المهم الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بالوباء".
من جهته، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الارواح"، متوقعاً أن "تسجل بلاده أقل من 100 ألف حالة وفاة في جانحة كورونا الحالية".
وفي مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أفاد ترامب بأن "هناك ألف مستشفى جاهزة، ومستعدون لتجهيز ألف مستشفى أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما نوّه بأن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة"، موضحاً أن "إمدادات الدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا".
ولفت ترامب إلى أنه "أجرينا أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا في الولايات المتحدة".
وشدد بالتوازي على أن "المكسيك ملتزمة بخفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً".
وأكد أن "الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفيها، وستساعد الآخرين بذلك"، مشيراً إلى أنه "سيعلن عن موقفه من منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع المقبل".
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