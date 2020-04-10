بنس: من المهم الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بوباء كورونا

أكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، خلال ​مؤتمر​ صحافي لخلية ​الأزمة​ الأميركية لمواجهة كورونا، انه "من المهم الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بالوباء".

من جهته، أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الارواح"، متوقعاً أن "تسجل بلاده أقل من 100 ألف حالة وفاة في جانحة كورونا الحالية".

وفي ​مؤتمر صحفي​ لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أفاد ترامب بأن "هناك ألف ​مستشفى​ جاهزة، ومستعدون لتجهيز ألف مستشفى أخرى لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

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كما نوّه بأن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة"، موضحاً أن "إمدادات ​الدواء​ والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا".

ولفت ترامب إلى أنه "أجرينا أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا في ​الولايات المتحدة​".

وشدد بالتوازي على أن "​المكسيك​ ملتزمة بخفض إنتاج ​النفط​ بنحو 100 ألف برميل يومياً".

وأكد أن "الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفيها، وستساعد الآخرين بذلك"، مشيراً إلى أنه "سيعلن عن موقفه من ​منظمة الصحة العالمية​ خلال الأسبوع المقبل".