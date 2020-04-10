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بوتين بحث مع بن سلمان خفض إنتاج النفط

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بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في اتصال هاتفي مع اتفاق خفض إنتاج ​النفط​.

وفي بيان له، اعلن ​الكرملين​ ان "الجانبين بحثا المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​ بين ​روسيا​ و​​ بهذا الشأن".

وفي وقت سابق بحث الرئيس بوتين مسألة خفض الإنتاج مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​.

ويأتي الاتصال على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 ايار المقبل ولمدة شهرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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