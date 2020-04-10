بوتين بحث مع بن سلمان خفض إنتاج النفط

بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفاق خفض إنتاج ​النفط​.

وفي بيان له، اعلن ​الكرملين​ ان "الجانبين بحثا المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​ بين ​روسيا​ و​السعودية​ بهذا الشأن".

وفي وقت سابق بحث الرئيس بوتين مسألة خفض الإنتاج مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​.

ويأتي الاتصال على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 ايار المقبل ولمدة شهرين.