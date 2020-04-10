بوتين بحث مع بن سلمان خفض إنتاج النفط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفاق خفض إنتاج النفط.
وفي بيان له، اعلن الكرملين ان "الجانبين بحثا المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط، واتفقا على مواصلة الاتصالات بين روسيا والسعودية بهذا الشأن".
وفي وقت سابق بحث الرئيس بوتين مسألة خفض الإنتاج مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
ويأتي الاتصال على خلفية توصل دول "أوبك+" لتفاهمات بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من 1 ايار المقبل ولمدة شهرين.
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