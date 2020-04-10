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الداخلية التركية تفرض حظر تجول في 31 ولاية بينها إسطنبول وأنقرة لمدة 48 ساعة

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أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "فرض ​حظر التجول​ في 31 ولاية بينها ​إسطنبول​ و​أنقرة​ لمدة 48 ساعة، يبدأ منتصف الليلة وينتهي ليلة الاثنين".

أكد ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجه في ​مؤتمر​ صحافي، بشأن تطورات وباء أن "​فيروس كورونا​ يهدد جميع الفئات العمرية وليس كبار السن فحسب"، منوّهاً بتسجيل "98 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1006 وفاة".

وكشف قوجه ان "عدد المتعافين من فيروس كورونا في ​تركيا​ وصل إلى 2423 شخصاً"، معتبرا ان "أقسام العناية المكثفة لدينا من أحسن المراتب في ​أوروبا​"، مشددا على ان "احترام الاجراءات الوقائية يساهم بالحد من انتشار الفيروس".

ولفت قوجه الى ان "جميع الولايات والمدن التركية معرضة لخطر وباء كورونا"، مؤكدا ان "لدينا جيش مكون من أكثر من مليون و61 ألف عامل في ​القطاع الصحي​ وهو في خدمة أبناء الشعب التركي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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