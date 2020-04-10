نجاح واكيم رداً على سعد الحريري: شوفوا مين عم يحكي يلي استحوا ماتوا

علق النائب السابق ​نجاح واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على مواقف رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، قائلاً: "شوفوا مين عم يحكي... يلي استحوا ماتوا".

وكان الحريري قد أشار إلى أنه "منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي"، لافتاً إلى أنه "بناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة، لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف".

وشدد على أن "فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس"، مضيفاً: "لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع"، مؤكداً أنه "سيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الامر".