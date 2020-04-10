مرتضى: عملية إعادة المغتربين من الخارج تتم بشكل ممتاز

اعتبر ​وزير الثقافة​ و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​، في حديث تلفزيوني، أن عملية إعادة المغتربين من الخارج تتم بشكل ممتاز، لافتاً إلى أن فريق العمل، من ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ إلى باقي الوزراء ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، يقومون بعمل مهم.

وشدد مرتضى على أن عودة المغتربين من الخارج هي أضعف الإيمان بعد أن ساعدوا الوطن في الفترات الصعبة، لافتاً إلى أن الحكومة ستكون أمام مرحلة تقييم المرحلة الأولى لبدء المرحلة الثانية.

وأشار مرتضى إلى أن في السابق كان هناك أزمة وإختلاف في وجهات النظر لكن اليوم العجلة بدأت، لافتاً إلى أن هناك ضغطاً كبيراً والعملية بحاجة إلى تنظيم على أمل أن يعود الجميع في وقت قريب، مؤكداً أن المطلوب أن يكون هناك إجراءات وقائية، موضحاً أن الآلية المقررة تخدم الجميع، المغتربين والمقيمين، والمطلوب بعض الصبر.