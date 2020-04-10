نجار عن أسعار بطاقات السفر: الميدل ايست لا تأخذ أعلى من سعر الكلفة

شدد وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، في حديث تلفزيوني، على عودة ال​لبنان​يين من المهجر إلى الوطن حق طبيعي، لافتاً إلى أنه "لذلك كانت المبادرة التي قامت بها ​الحكومة​ التي هي واجب علينا"، لكنه لفت إلى أن "من المهم أن نتأكد أيضاً أن ذلك لا يؤثر عليهم وعلى المقيمين في لبنان".

وأشار نجار إلى أنه "يوم الثلاثاء سيكون لدينا تقييم لكل التدابير وعلى ضوء ذلك والمناقشات التي ستجري سنقرر المرحلة المقبلة متى ستكون"، مشدداً على أ، "الموضوع يتوقف على إمكانات ​الدولة اللبنانية​ لا سيما أن لدينا عدد معين من الفحوصات وهناك أيضاً إمكانات بشرية متعلقة بالكادر الطبي".

وأكد نجار أن كل الإعتبارات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، لافتاً إلى أن الآلية تتحدث عن أولويات للطلاب وكبار السن ومن لديهم أوضاع خاصة، مشيراً إلى أن قرار من يصعد إلى الطائرة مرتبط ب​وزارة الخارجية​ وكان هناك تأكيد على ضرورة التقيد بالآلية.

ورداً على سؤال هو إرتفاع أسعار بطاقات السفر، أشار ​وزير النقل​ والأشغال العامة إلى أن كلفة الرحلة معروفة وشركة طيران الشرق الأوسط لا تأخذ أعلى من سعر الكلفة، موضحاً أنه "في هذه الحالة يكون علينا الإختيار بين تحميل الشركة الأعباء وبالتالي دق أسفين في الشركة الناجحة، أو أن الدولة تتحمل كلفة المغتربين، مشيراً إلى أن الدولة غير قادرة على تحمل سعر الكلفة".

وأوضح نجار أن هناك مبادرة قامت بها الشركة بالنسبة إلى ​الطلاب​ لناحية الحسم 50% من سعر بطاقة السفر، لافتاً إلى أن "هناك مواطنين قدموا تبرعات في هذا المجال ونقوم بأقصى جهداً".