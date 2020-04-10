أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "سمعت اليوم تصريحات المتباكين على أموال كبار المودعين في المصارف ومنهم من يتهمون الحكومة بمحاولة سرقة كبار المودعين وهم لا يتجاوزون الألف شخص"، مؤكدا انه "بمعزل عن رأيي إذا أرادت الحكومة سرقة هذه الودائع يجب أن تخضع لدورة نهب في مدارسكم المفتوحة منذ الثمانينات لتنجح".
وفي وقت سابق، تمنى وهاب على رئيس الحكومة حسان دياب أن يوسع دائرة المستفيدين من مساعدات الدولة لتشمل مليون مواطن تحت خط الفقر.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للمتباكين على أموال كبار المودعين: على الحكومة ان تخضع لدورة نهب في مدارسكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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