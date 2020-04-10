السيد: حكومة دياب اجتمعت في 3 أشهر أكثر مما اجتمعت حكومات الحريري في 10 سنوات

أشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ان "محطة الـ CNN أشادت بإجراءات ​حكومة حسان دياب​ بمواجهة ​فيروس كورونا​ بالمقارنة مع تقصير إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، لافتا الى ان "​الحكومة​ تعمل بجدّ، وإجتمعت في ٣ أشهر أكثر مما إجتمعت حكومات ​سعد الحريري​ وحلفائه في ١٠ سنوات". وتساءل السيد :"تصوّروا أتت ​الكورونا​ ولازلنا في أيدي حكومات ​الفساد​"، مضيفا :"بيقولوا الله بيضرب بإيد وبيستلقّى بإيد". إضغط للمزيد

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