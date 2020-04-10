الطبش: طروحات حكومة الاختصاصين اشبه بحرب انتقام مع اللبنانيين

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش الى ان "سياسة الهروب الى الأمام، عبر اللجوء الى خطوات ستُشعل الرأي العام، وهو متأجج أساساً، وإلهائه بِالهيركات السيء الذكر، وذلك لتحييد النظر عن المطالب المُحقّة كإستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ووقف سياسة المحاصصة التي نخرت الدولة فصارت هيكلًا جافاً".
وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رات الطبش ان "طروحات حكومة الاختصاصين اشبه بحرب انتقام مع اللبنانيين،فجاءت لتقضم أموالهم عبر سرقة غير مسبوقة عالمياً،حتى أشهر العصابات لم تصل الى هذا المستوى من الاستعباد السلطوي"، مضيفة :" لا هيركات ولا من يحزنون، واي محاولة لتمرير هذه"القَصّة"ستدفع اللبنانيين الى قصّ اليد التي ستمتد على جنى عمرهم".
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