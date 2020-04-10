الطبش: طروحات حكومة الاختصاصين اشبه بحرب انتقام مع اللبنانيين

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ الى ان "​سياسة​ الهروب الى الأمام، عبر اللجوء الى خطوات ستُشعل الرأي العام، وهو متأجج أساساً، وإلهائه بِالهيركات السيء الذكر، وذلك لتحييد النظر عن المطالب المُحقّة كإستعادة ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة المرتكبين ووقف سياسة المحاصصة التي نخرت ​الدولة​ فصارت هيكلًا جافاً".

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رات الطبش ان "طروحات ​حكومة​ الاختصاصين اشبه بحرب انتقام مع اللبنانيين،فجاءت لتقضم أموالهم عبر سرقة غير مسبوقة عالمياً،حتى أشهر العصابات لم تصل الى هذا المستوى من الاستعباد السلطوي"، مضيفة :" لا هيركات ولا من يحزنون، واي محاولة لتمرير هذه"القَصّة"ستدفع اللبنانيين الى قصّ اليد التي ستمتد على جنى عمرهم".