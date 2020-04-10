الطقس غداً غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ السبت غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد، على أن يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر، محذرة من خطر تكّون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

أما الأحد، فقليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، والإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة محلية خاصة في الداخل.