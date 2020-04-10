مبارك: ما حدث أثبت أن الحكومة يمكنها التواجد بالمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد

أشار الأب ​كميل مبارك​ إلى انه "قلت وأكرر أن المطلوب هو إعطاء فرصة لهذه الحكومة، كي نحكم عليها من خلال أدائها"، لافتا إلى أنه "حتى الآن، الظاهر أن أداء الحكومة جيد بكل الملفات، ولكن الذي برز وظهر أكثر على السوق المحلي هو ​وزارة الصحة​ والطاقم الطبي الذي يعمل كفريق عمل".

وشدد مبارك على أن "ما حدث أثبت أن الحكومة مؤهلة لأن تكون موجودة في المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد"، موضحاً أن "على الحكومة أن تتوصل في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها البلد، إلى مخرج سليم لا يزعج علاقاتنا مع الدول، ومع المؤسسات الداخلية مثل ​المصرف المركزي​".

كما نوّه بأنه "لا يحق لأي مسؤول كان قد استلم الحكم في السابق، انتقاد أداء الحكومة الحالية، لانهم في السابق سرقوا مرات عديدة ولم يتركوا شيئاً ليسرقه الآخرون". وأفاد بأن "هناك تهم عديدة تتوجه إلى الحكومة اليوم"، موضحاً أن "هناك أشخاص يتكلمون عن ​سد بسري​ اليوم، وأنا انفاجأ من جهل بعض النواب غير المطلعين على حقائق الأمور، ويشوهون بذلك صورة البلد".

ولفت الأب مبارك إلى أن "هذا السد ممول من ​صندوق النقد​ النقد الدولي منذ عام 2015، هناك سخافات وصغر عقل سياسي"، موضحاً أننا في زمن "كل أحجار الوطن تهتز، ولا تحتمل أن يرتكب البعض خطأ". وأشار إلى أنه "مع المعارضة البنّاءة أما المعارضة التي لا تمتلك مشروعاً تقدمه فأنا لا أفهمها، ولماذا لم تفعل شيئاً عندما كانت هذه المعارضة في الحكم".