ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مركز الدفاع المدني في حلبا إلى 3

ذكرت معلومات صحافية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مركز الدفاع المدني في حلبا، ارتفع إلى 3 إصابات، بعد ظهور نتيجة فحص الPCR الذي أجراه العنصر "ف. س" في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، وقد طلب منه الحجر الصحي لمدة 14 يوم. وبذلك يكون عدد الاصابات الاجمالي في محافظة عكار قد بلغ 17اصابة.
كما أفيد منذ قليل أن حالتين مشتبه باصابتهما بالفيروس تم نقلهما إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، لأخذ العينات منهما وانتظار ظهور النتائج المخبرية للتأكد.
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