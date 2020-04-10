تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الامارات

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية عن "تسجيل 370 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 3360".

وقبل يومين، اعلن وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس، إجراء أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وأكد العويس خلال مشاركته في الإحاطة اليومية المتعلقة بمستجدات المرض في البلاد، أن الإمارات أجرت 539 ألف و195 فحصا لكورونا خلال فترة قصيرة، ما يشكل رقما قياسيا.

وكشف العويس انه "سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات".