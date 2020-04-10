جوزيف مسلم: الهدف الأساس من إجراءات قوى الأمن مواجهة كورونا

شدد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، في حديث تلفزيوني، على أن الهدف الأساسي من الإجراءات التي تقوم بها المديرية، لا سيما قرار المفرد والمزدوج، هو مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفت العقيد مسلم إلى أن القرار ساهم في خفض الأعداد في المؤسسات التجارية، مجدداً التأكيد بأن القرار لا يتعارض مع حال التعبئة العامة بل هو يأتي في إطار التشدد.