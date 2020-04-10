جوزيف مسلم: الهدف الأساس من إجراءات قوى الأمن مواجهة كورونا

شدد رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في حديث تلفزيوني، على أن الهدف الأساسي من الإجراءات التي تقوم بها المديرية، لا سيما قرار المفرد والمزدوج، هو مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ولفت العقيد مسلم إلى أن القرار ساهم في خفض الأعداد في المؤسسات التجارية، مجدداً التأكيد بأن القرار لا يتعارض مع حال التعبئة العامة بل هو يأتي في إطار التشدد.
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