أكدت معلومات للنشرة بأن "الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة النائب السابق بيار دكاش عارية من الصحة جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن "دكاش بصحة جيدة وهو متواجد في منزله بمنطقة الحدت وعلى تواصل دائم مع عائلته بسبب الأوضاع الراهنة".
وانتخب دكاش نائبا لأول مرة سنة 1972 عن قضاء بعبدا وأعيد انتخابه سنة 1996.
كما فاز دكاش بالتزكية في الإنتخابات الفرعية التي اجريت في قضاء بعبدا في آذار 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا صحة للأخبار المتداولة عن وفاة النائب السابق بيار دكاش وهو بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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