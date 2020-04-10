النشرة: لا صحة للأخبار المتداولة عن وفاة النائب السابق بيار دكاش وهو بصحة جيدة

أكدت معلومات للنشرة بأن "​الأخبار​ المتداولة عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن وفاة النائب السابق ​بيار دكاش​ عارية من ​الصحة​ جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن "دكاش بصحة جيدة وهو متواجد في منزله بمنطقة الحدت وعلى تواصل دائم مع عائلته بسبب الأوضاع الراهنة".

وانتخب دكاش نائبا لأول مرة سنة 1972 عن قضاء بعبدا وأعيد انتخابه سنة 1996.

كما فاز دكاش بالتزكية في الإنتخابات الفرعية التي اجريت في قضاء بعبدا في آذار 2006.