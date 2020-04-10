شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن بدء إجراءات إنهاء أزمة تأمينات الصحفيين بالصحف المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه استكمالًا للوعود التي قطعها والجهود المبذولة من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، فقد تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها.

Advertisements

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له :"قد أسفرت هذه الاتصالات عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة".

وأكد نقيب الصحفيين أنه في غضون فترة قصيرة سيتم إعلام كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة المعنيين بأزمة التأمينات والمعاشات، وخصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.