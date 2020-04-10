اخبار العالم

ضياء رشوان يعلن بدء إجراءات إنهاء أزمة تأمينات الصحفيين بالصحف المغلقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن بدء إجراءات إنهاء أزمة تأمينات الصحفيين بالصحف المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه استكمالًا للوعود التي قطعها والجهود المبذولة من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، فقد تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها.

 

Advertisements

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له :"قد أسفرت هذه الاتصالات عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة".

 

وأكد نقيب الصحفيين  أنه في غضون فترة قصيرة سيتم إعلام كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة المعنيين بأزمة التأمينات والمعاشات، وخصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان يعلن بدء إجراءات إنهاء أزمة تأمينات الصحفيين بالصحف المغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا