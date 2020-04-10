أحمد بهجت: لن نستغنى عن العاملين.. وعلى رجال الأعمال التكاتف مع الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ رجل الأعمال أحمد بهحت، حزمة من الإجراءات أهمها عدم الاستغناء عن أن أى من العاملين، على الرغم من الخسائر التى منيت بها المجموعة جراء انتشار فيروس كورنا، وذلك من منطلق حرصه على العاملين بمحموعة شركات بهجت.
وأوضح بهجت أن رجال الأعمال فى هذه الظروف لابد لهم من التكاتف مع الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة للتقليل من حجم نسب البطالة الناجمة عن الظروف الحالية، كما ألزم مديرى الشركات بعمل كافة ما يلزم من سبل التعقيم والوقاية حرصًا على سلامة العاملين كذلك منح المصابين بأمراض مزمنة إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، حرصًا على سلامتهم وأيضا عمل شفتات للتقليل تواجد العاملين فى نفس التوقيت منعًا للاختلاط مع عدم إضرار ذلك برواتبهم.
وأشاد الدكتور أحمد بهحت بالمجهودات التى تقوم به القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحد من انتشار الفيروس بجمهورية مصر العربية، مشيدا أبضا بجهود الحكومة وتناغم أداءها خلال تلك الأزمة.
وأشار "بهجت" إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى الذى قادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الفترة السنوات السابقة لكان الوضع الاقتصادى فى مصر معقدا للغاية، مؤكدا ثقته فى تجاوز تلك الأزمة الناجمة عن أنتشار فيروس كورنا بوعى الشعب المصرى والتزامه بالإجراءات التى تتخذها الدولة حرصًا على سلامة المواطنين.
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