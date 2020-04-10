إيطاليا تمدد فترة الإغلاق إلى 3 مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على مستوى إيطاليا حتى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أنه يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية إن "تمديد حالة الإغلاق كان خيارا صعبا ولكن ضروريا إذ لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة إلى اليوم"، مؤكدا في ذات الوقت إمكانية رفع القرار قبل 3 مايو إذا توفرت الشروط الصحية.

وأعلن كونتي أن تدابير الإغلاق تشمل كما كان في السابق الأنشطة الإنتاجية، ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال.

وتسمح الحكومة الإيطالية أيضا- وفق مرسومها الجديد الخاص بحالة طوارئ كورونا- بداية من 13 الشهر الجاري بإعادة فتح تجارة التجزئة لأجهزة الحواسيب ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة للمعدات الصحية وكل المنتجات المعروضة عبر الإنترنت وتلك التي يتم طلبها بالبريد أو الراديو أو الهاتف.