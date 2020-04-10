بالرابط.. "التعليم" تنشر طريقة إعداد مشروع البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للوزارة مواضيع مشروعات الأبحاث المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية. كما نشرت شرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع عبر الرابط: اضغط هنا اقرأ أيضًا..

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