الإمارات: تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 حالة شفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 370 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360.
كما أعلنت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة تسجيل وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بفيروس كورونا وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 16 حالة، مؤكدة في الوقت نفسه شفاء 150 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418 حالة.
وأشارت الوزارة إلى إجرائها أكثر من 49,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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