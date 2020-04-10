الشرطة تعيد مسنة تعاني من ألزهايمر لأسرتها في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعادت قوات الشرطة مُسنة تعاني من مرض الزهايمر لأسرتها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

البداية تعود إلى حضور سيدة إلى قسم مصر القديمة بالقاهرة رفقة مُسنة تعانى من مرض ألزهايمر، وقررت عثورها على المسنة بمنطقة منيل الروضة، وعدم تمكنها من الاستدلال على مسكنها نظراً لمرضها.

الجهود الأمنية توصلت إلى أسرة المُسنة، وتسليمها لنجلها، الذى تقدم بالشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إجراء التحريات اللازمة للوصول إليه، وما قدموه من رعاية لوالدته خلال فترة إجراء التحريات.