المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المغرب عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 1448 حالة، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز.
ووصل عدد الوفيات في المغرب إلى 107 حالة، بينما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122حالة حتى الآن.
وكانت الحكومية المغربية، قد أعلنت مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتبارامن صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة بالعمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.
وتحدّ حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.
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