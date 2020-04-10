هزة أرضية تضرب الأردن مجددًا

ضربت هزة أرضية جديدة عددا من المناطق في الأردن، وذلك بعد أسبوع من هزة سابقة ضربت المناطق ذاتها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال رئيس مرصد الزلازل محمود القريوتي إن "هزة أرضية ضربت شمال وادي عربة، وشعر بها سكان جنوبي الأردن". "هزة أرضية ضربت شمال وادي عربة، وشعر بها سكان جنوبي الأردن". وأضاف أن قوة الهزة بلغت 4.4 درجة على مقياس ريختر، وأن سكان محافظة الطفيلة كانوا أكثر من شعروا بالهزة، فيما نقل موقع خبرني عن شهود عيان تأكيدهم أن سكان مدينتي معان والعقبة شعروا بالهزة أيضا. محافظة الطفيلة كانوا أكثر من شعروا بالهزة، فيما نقل موقع خبرني عن شهود عيان تأكيدهم أن سكان مدينتي معان والعقبة شعروا بالهزة أيضا. تأتي هذه الهزة بعد هزة بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق جنوب الأردن الأحد الماضي.

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