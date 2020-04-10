كورونا يقتل رجل أعمال أردنيًا تبرع بماله لمكافحة الفيروس

تبرع رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكنه توفي بالفيروس أمس، وفقًا لروسيا اليوم.
وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاةالتي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر يوم أمس.
وقال نائب نقيب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان في تصريح صحفي، إن مصطفى خليل مقدادي يمتلك شركةالمواد الزراعية "مقدادي"، وهي شركة عريقة أسسها والده خليل مقدادي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، ولها فروع في معظم الدول العربية والعالم وهو من أعمدة الزراعة في العالم العربي.
وأشار جويحان إلى أن الشركة، تبرعت مؤخرا لوزارة الصحة بحوالي 230 ألف دينار، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.
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