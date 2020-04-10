روما: لن نوقع مع المجلس الأوروبي على أي اتفاق لمواجهة كورونا لا يناسبنا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق بشأن الاستجابة الاقتصادية لكورونا في المجلس الأوروبي، حتى طرح تدابير مناسبة على الطاولة.
كما أعلن كونتي حسب وكالة "رويترز" عن تمديد إجراءاتالعزل في البلاد حتى 3 مايو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن إجراءات الحجر ستشمل المصانع أيضا، في حين يمكن للمكتبات ومحلات بيع الملابس الخاصة بالأطفال أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل.
وكانت صحيفتا "لاستامبا" و" كورييري ديلا سيرا" أكدتا في وقت سابق من اليوم تمديد إجراءات الغلق إلى التاريخ المذكور.
وأدى وباء كورونا إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخص في إيطاليا حيث يخضع السكان لإجراءات العزل منذ شهر.
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