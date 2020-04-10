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ترامب : خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص

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رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد ضحايا في الولايات المتحدة سيكون أقل بكثير من 100 ألف شخص، معتبرا أن البلاد اقتربت من ذروة انتشار الفيروس، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن وتائر انتشار فيروس

كورونا في البلاد آخذة في الاستقرار، وخاصة في مدينتي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت بولاية ميشيغان.

 

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وأشار ترامب إلى إجراء أكثر من مليوني فحص للكشف عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، كما أكد

أن الإدارة الأمريكية ستدعم القطاع الزراعي، وأنه وجه وزير الزراعة بضمان التوريدات الكافية للمواد الغذائية إلى السوق.

 

يذكر أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز الـ18 ألفا، حسب وكالة "رويترز"، لتمثل الحصيلة الأمريكية ثاني أكبر حصيلة لضحايا كورونا في العالم بعد إيطاليا، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.

 

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