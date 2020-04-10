أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3360 حالة، بعد إجراء أكثر من 49 ألف فحص، وفقًا لروسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة أن الفحوص شملت "فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدثتقنيات الفحص الطبي".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من جنسية آسيوية نتيجة تداعيات الإصابة، لافتة إلى أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.
في المقابل، تماثلت 150 حالة جديدة للشفاء، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن إجراء أكثر من 49 ألف فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.