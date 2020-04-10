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الإمارات تعلن إجراء أكثر من 49 ألف فحص كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس في البلاد ارتفع إلى 3360 حالة، بعد إجراء أكثر من 49 ألف فحص، وفقًا لروسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الفحوص شملت "فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث

تقنيات الفحص الطبي".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من

جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من جنسية آسيوية نتيجة تداعيات الإصابة، لافتة إلى أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

في المقابل، تماثلت 150 حالة جديدة للشفاء، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.

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