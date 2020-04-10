غزة: تعافي 9 مصابين بكورنا من دون تسجيل إصابات جديدة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعافي 9 مصابين بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي إصابات جديدة، ليبقى عدد المصابين 13 شخصا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 2068 عينة، بينها 2055

ظهرت نتيجتها سلبية "غير مصابة".

وشددت الوزارة على "وجود نقص كبير في مواد فحص فيروس كورونا" في القطاع.

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وبينت، أن عدد الحالات في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغت 780 حالة، حيث لم

تظهر عليها أعراض المرض، مشيرة إلى أن أعداد العائدين وزعت عبر معبري رفح جنوب القطاع، وبيت حانون شماله.

وأضافت أنه "يتم معاينة جميع النزلاء في الحجر الصحي والتأكد من خلوهم من أعراض تنفسية (ارتفاع حرارة – سعال) وفي حال وجود أي من هذه الأعراض يتم عندها فحص PCR، وتأجيل إنهاء الحجر".