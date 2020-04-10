ترامب لا يتوقع أن تصل وفيات كورونا في أميركا إلى 100 ألف

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن يقل عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا عن التوقعات السابقة البالغة 100 ألف.

ولمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة تقترب من ذروة معدل تفشي العدوى.

وقال إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في ولايات نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيجان.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس تجاوز 18100 اليوم الجمعة.

كانت السلطات في نيويورك قالت، أمس الخميس، إن عدد المصابين الجدد بالفيروس انخفض لليوم الثاني إلى 200 حالة على الرغم من ارتفاع الوفيات في الولاية بواقع 799 وفاة أول أمس الأربعاء. وقال حاكم الولاية أندرو كومو "لا يمكنكم الاسترخاء".

لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت، اليوم الجمعة، أن بيانات جديدة للحكومة الأميركية تظهر أن عدوى الفيروس ستزيد بشدة خلال الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوماً، وفقاً للخطط.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن التوقعات الجديدة التي حصلت عليها من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات البشرية، إنه إذا رفعت إدارة الرئيس ترامب أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوماً، فإن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للوفيات سيصل إلى 200 ألف.