تسجيل 364 إصابة جديدة بـ «كورونا» في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

بذاك، يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3651 حالة، بينها 2919 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية في الوقت الراهن.

وكشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، عن أن عدد الحالات المتعافية حديثاً بلغ 19 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تعافت إلى 685، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 57 حالة.

وقد سجلت وفاة 3 حالات، ليبلغ عدد الوفيات 47.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت منع التجول والتنقل الكلي والخروج من المنازل في أحياء: الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح، إن ذلك جاء انطلاقاً من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا، والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية.