ترامب وبوتين تباحثا بشأن كورونا وأسواق الطاقة

أعلن البيت الأبيض والكرملين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أجريا، اليوم الجمعة، محادثات بشأن فيروس كورونا وأسواق الطاقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير «ناقش الرئيس ترامب والرئيس بوتين أحدث الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف دير «تناول الزعيمان أيضا قضايا هامة ذات اهتمام مشترك».

بدوره، قال الكرملين إن الرئيس بوتين والرئيس ترامب ناقشا، في مكالمة هاتفية، اتفاقاً عالمياً محتملاً بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وأضافت الرئاسة الروسية أن ترامب أبلغ بوتين بشأن محادثاته مع قيادات بعض الدول المنتجة للنفط. واتفقا على مواصلة النقاش بخصوص النفط.

وقال الكرملين إن الزعيمين بحثا أزمة فيروس كورونا، وكذلك التعاون في مجال الفضاء.

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