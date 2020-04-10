السعودية تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض أحياء المدينة

قررت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية منع التجول والتنقل الكلي والخروج من المنازل في أحياء: الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح، إن ذلك جاء انطلاقا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

وقررت الوزارة السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة. وأكدت أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

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