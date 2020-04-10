عاجل.. إيطاليا تمدد إجراءات العزل الصحي بسبب جائحة “كورونا” حتى 3 ماي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، أن الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستمر في بلاده حتى 3 ماي.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، “نحن نمدد الإجراءات التقييدية حتى 3 ماي، وهو قرار صعب فعلا لكنه ضروري”، مضيفا، “أتحمل جميع المسؤوليات السياسية الناتجة عن القرار، ولا يمكننا إحباط الجهود المبذولة حتى الآن، وإلا ستزيد الوفيات والضحايا إذا استسلمنا الآن”.

ونبه جوزيبي كونتبي الإيطاليين، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية في عيد الفصح، وأخد الحيطة والحذر اللازمين.

وكشف كونتي، أن المتاجر، ومحلات بيع الكتب، وكذلك متاجر لوازم الأطفال الرضع، ومتاجر قطع الأخشاب، ستفتح أبوابها في 14 أبريل للعموم الحالي.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في عدد الوفايات، الذي بلغ 18849، حالة حيث سجلت 570 وفاة و3951 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ما يشكل انخفاضا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس الخميس.