أزمة كورونا.. القرض الفلاحي يخصص وكالاته المتنقلة لتوزيع المساعدات المالية بالوسط القروي

أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن تسخير وكالاته المتنقلة من أجل تسهيل توزيع المساعدات المالية، التي تمنحها الدولة للسكان المقيمين في الوسط القروي، المتضررين من أزمة (كوفيد 19).

وأوضح بلاغ للبنك أنه يستعد لإعادة تسخير وكالاته المتنقلة لهذه الغاية، التي يبلغ عددها 50 وحدة، والتي كانت مخصصة لمواكبة الأنشطة اليومية في أسواق المناطق القروية، واليوم أصبحت الآن جاهزة، ومستعدة لتسهيل ولوج السكان، المقيمين في الوسط القروي، والذين يعانون الهشاشة الاجتماعية، خصوصا في المناطق النائية، للمساعدات المالية، التي تمنحها الدولة، وذلك في أسرع الآجال.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن عملية تسخير القرض الفلاحي وكالاته المتنقلة، من أجل تسهيل توزيع المساعدات المالية، التي تمنحها الدولة للسكان المقيمين في الوسط القروي، المتضررين من أزمة (كوفيد 19)، تندرج في إطار التعبئة القوية للقرض الفلاحي، لإنجاح عملية الدعم الموجهة لسكان القرى، والتي أطلقت تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، لافتا الانتباه إلى أن القرض الفلاحي للمغرب مستعد لاستخدام جميع وكالاته المتنقلة من أجل تسهيل توزيع المساعدات التي تمنحها الدولة للسكان المقيمين في الوسط القروي، وعلى الخصوص في المناطق النائية، والمعزولة.