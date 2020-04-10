التوزيع الجغرافي الجديد لـ1448 إصابة بكورونا في المغرب.. 30% بجهة الدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها مساء اليوم الجمعة، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحتى السادسة من مساء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1448 حالة.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، إن حوالي 30 بالمائة من الإصابات توجد بجهة الدار البيضاء، وتأتي في المرتبة الثانية جهة مراكش آسفي بنسبة 19 بالمائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، بنسبة 15 بالمائة، ثم جهة فاس مكناس بأكثر من 12 بالمائة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء- سطات (420 حالة)، متبوعة بجهات مراكش آسفي (276 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (215 حالة)، وفاس-مكناس (176 حالة).

وفي المرتبة الرابعة توجد جهة طنجة تطوان الحسيمة (127 حالة)، والجهة الشرقية (96 حالة)، ودرعة تافيلالت (67 حالة)، وبني ملال خنيفرة (42 حالة)، وسوس ماسة (22 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، وبجهة الداخلة-واد الذهب (حالتين).

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وقال محمط اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 5791 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 122 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في 107 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.