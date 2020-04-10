عاجل.. 10 وفيات في 24 ساعة ترفع حصيلة وفيات كورونا بالمغرب إلى 107

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 107 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب التصريح الصحافي اليومي، لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليوم، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 122 حالة، بعد تسجيل 13 حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 1448 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 74 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.