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تشيلسي على استعداد لبيع كانتي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق الإنجليزي وضع خطة جديدة تتعلق بمستقبل لاعبه، الفرنسي نغولو كانتي.

ويرتبط كانتي بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2023، ومع ذلك لا يوجد مانع لرحيله بنهاية هذا الموسم.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فإن تشيلسي مستعد بالفعل لفتح أبوابه أمام رحيل كانتي، إذا تلقى عرضًا ماديًا مقبولًا لشرائه.

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كانتي هو أحد العناصر الأساسية لتشيلسي منذ انضمامه في صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، حيث ساهم في تحقيق لقبين للبريمييرليغ، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن ترحيب تشيلسي ببيع كانتي، سيفسح الطريق أمام وباريس سان جيرمان للمنافسة على ضمه.

ويحظى كانتي بتقدير كبير داخل باريس سان جيرمان، وكذلك ريال مدريد، حيث يلقى إعجاب ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ونفس الأمر بالنسبة لزين الدين زيدان في ريال مدريد.

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