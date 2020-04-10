كورونا في البلاد: بدء استئناف عمل المواصلات العامة الأحد وتأجيل دفع غرامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت الحكومة الإسرائيلية، على بدء استئناف عمل المواصلات العامة في البلاد، يوم الأحد المُقبل، كما أجّلت دفعَ غراماتٍ بسبب الوضع الصحي والاقتصادي اللذيْن تمر بهما البلاد، إثر تفشي فيروس كورونا المٌستجد، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية "12".

ووافقت الحكومة على اقتراحين، أوّلهما استئناف عمل المواصلات العامة، فجر يوم الأحد في تمام الساعة 5:30 صباحًا، لتيسير العمالَة الأساسية. وفي هذا الصدد أشارت القناة إلى أن موافقة الحكومة كانت تنصّ على استئناف عمل المواصلات في تمام الساعة 8 من مساء الأحد، إلا أنها استجابت لدعوة طالبت بتقديم استئناف عمل المواصلات.

وأفادت القناة، بأن الاقتراح الثاني الذي ووفِقَ عليه والذي قدمه وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، ينصّ على تأجيل دفع الغرامات إلى الدولة حتى 30 نسيان/ أبريل الجاري، موضحة أنه سيتم إلغاء رسوم التأخير المفروضة على المتأخرين في دفع الغرامات.

وتهدف الإجراءات هذه إلى التخفيف عن قسم كبير من المواطنين وأصحاب المصالح الذين يوجهون صعوبات في تسديد ديونهم، و"ستنطبق لوائح الطوارئ على أي غرامة يأتي تاريخ استحقاقها بين 10 آذار/ مارس و30 نسيان/ أبريل".

وذكرت وزارة القضاء أنه "يحق لأي شخص استرداد رسوم التأخير التي دُفعت في الفترة من 10 آذار/ مارس، وحتى تاريخ نشر اللوائح (إقرار الإجراءات)، التقدم بطلب لاسترداد رسوم التأخير؛ وسيتم ردّ هذه الرسوم في غضون فترة يحددها القانون".

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وسيتم أيضًا تأجيل مواعيد المثول أمام القضاء، بشأن المخالفات القضائية والإدارية، كما سيتم تأجيل تقديم طلبات إلغاء الغرامات، كما سيتم تأجيل تاريخ تنفيذ محكوميات السجن التي جاءت بدلا من الغرامة، للسماح للمَدِينين بفترة إضافية لسداد ديونهم.

وذكرت القناة أن "جميع العقوبات المفروضة على الخروقات المتعلّقة بحالة الطوارئ الخاصة بسبب فيروس كورونا، قد تم استثناؤها، من هذه اللوائح، كي لا يتم تأجيلُ دفعها، بهدف ضمان تنفيذ التعليمات المفروضة للحفاظ على الصحة العامة".

وقال أوحانا: "نحن نعمل بكل طريقة لمساعدة مواطني إسرائيل الذين أصبحوا غير آمنين ماليا خلال الأزمة. والديون المستحقة للدولة يمكنها الانتظار (يمكنُ تأجيلها)، فقد حان الوقت الآن (للدولة) لمساعدة مواطنيها".

ويبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، تخفيف القيود على الحركة والعمل بهدف بلورة إستراتيجية لخروج تدريجي من أزمة كورونا، وسط تقديرات بين الخبراء أنه لم تعد هناك جدوى من الإغلاق، فيما قررت لجنة وزارية بعدم تمديد الإغلاق العام، وعودة الحركة، بشكل مقلص، بين المدن ابتداء من صباح اليوم، الجمعة.

وستقدم جهات في مختلفة في أجهزة الصحة والأمن وغيرها تقارير لنتنياهو، تشمل وجهات نظر حول تخفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار كورونا. وأفادت القناة 13 التلفزيونية بأن المفهوم السائد في هذا السياق هو أنه يمكن تنفيذ تسهيلات بعد أن ينخفض عدد المصابين بالفيروس إلى أقل من 100 في اليوم، من أجل السماح بعودة المرافق الاقتصادية إلى العمل.