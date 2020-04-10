شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتخطى ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020 صورة أرشيفية قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت 4747 حالة، وتوفي 98 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

وقال الوزير على تويتر: إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423، مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في ذلك الوقت 30864 اختبارا. وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.‎

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